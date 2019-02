TomTom stijgt op positief Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs won dinsdag terrein. Ook de andere Europese beurzen lieten winsten zien. Beleggers keken onder meer uit naar de State Of The Union-toespraak, die president Donald Trump later op de dag uitspreekt. Op het Damrak stond navigatiedienstverlener TomTom in de schijnwerpers na een uitbreiding van zijn bestaande samenwerking met Microsoft.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de plus op 528,08 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 731,56 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,7 procent.

TomTom dikte 2,9 procent aan bij de middelgrote bedrijven. De onderneming wordt een leidende leverancier van navigatiedata voor het Azure-cloudplatform van Microsoft en voor Bing Maps. TomTom benoemt Microsoft Azure op zijn beurt tot voorkeursleverancier op het gebied van cloudactiviteiten. TomTom maakt woensdag de jaarcijfers bekend.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was kabel- en telecomconcern Altice Europe met een winst van ruim 2 procent. Zorgtechnologiebedrijf Philips en verzekeraar ASR waren de sterkste dalers met verliezen van 0,2 procent.

In Frankfurt viel het kwartaalbericht van het Duitse chipconcern Infineon (plus 1,6 procent) in de smaak bij beleggers. Branchegenoot AMS kelderde daarentegen ruim 11 procent in Zürich. De toeleverancier aan Apple verlaagde het dividend en waarschuwde voor een lastig kwartaal.

De Britse olie- en gasreus BP wist afgelopen jaar zijn nettowinst bijna te verdriedubbelen en werd beloond met een koerswinst van meer dan 3 procent. In Kopenhagen maakte Pandora een koerssprong van 15 procent na publicatie van de resultaten. Het Deense sieradenbedrijf kondigde een nieuwe strategie aan en gaat kosten besparen.

De euro was 1,1412 dollar waard, tegen 1,1427 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 54,47 dollar. Brent werd 0,3 procent goedkoper op 62,34 dollar per vat.