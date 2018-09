„TomTom moet snel vernieuwen”

TomTom moet snel een nieuwe strategie verzinnen. Het bedrijf zit met een groot probleem. Als het niet heel snel met iets echt vernieuwends komt, ziet het er somber uit.

Dat zei financieel analist Jos Versteeg van InsingerGillessen Bankiers woensdag over de klappen die de Nederlandse fabrikant van navigatiesystemen TomTom dinsdag en woensdag op de beurs kreeg. Het bedrijf zag meer dan een kwart van de beurswaarde verdampen, nadat bekend was geworden dat drie autofabrikanten in zee gaan met Google voor het inbouwen van een navigatiesysteem in personenauto’s.

Nieuwe auto’s met een Googlesysteem komen pas over twee, drie of vier jaar op de markt. Die tijd heeft TomTom nog om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren. Het bedrijf, en ook de beursanalisten van ING, rekenen daarvoor onder meer op het succes van HD-kaarten die TomTom heeft ontwikkeld.

Versteeg maakt daar korte metten mee: „Ze zeggen dat die kaarten onmisbaar zijn voor zelfrijdende auto’s. Zonder HD-kaart zou het navigatiesysteem van een zelfrijdende auto obstakels onderweg over het hoofd zien.”

Niet nodig

„Maar dat is niet zo; zo’n auto heeft sensoren die ervoor zorgen dat het voertuig niet botst. Daar is helemaal geen navigatiesysteem voor nodig. Dat kan ook niet, want geen enkele navigatie weet tot op de minuut nauwkeurig of er misschien net een wegversperring is geplaatst.”

TomTom bracht in 2001 onder die naam het welbekende apparaatje op de markt, dat op het dashboard of een autoruit kan worden bevestigd en zichtbaar en hoorbaar de weg wijst. Het was een enorm succes. Er werden al snel 78 miljoen exemplaren in 41 landen verkocht. Tomtom werd een soortnaam, zoals aspirine en maggi. Wereldwijd werken er bij TomTom meer dan 4500 mensen.

Maar het succes duurde niet voort. In 2007 nam het inmiddels beursgenoteerde TomTom kaartenmaker Tele Atlas over tegen een naar later bleek veel te hoge prijs. Het bedrijf moest een jaar later al een waarde van 1,1 miljard euro op de aankoop afboeken. In 2010 kreeg TomTom weer een flinke tik, toen telecombedrijf Nokia gratis navigatiesoftware op mobiele telefoons ging zetten. Google deed dat al eerder. Ook een app om taxi’s te bestellen werd geen groot succes.

In zee

„TomTom heeft altijd gezegd dat autofabrikanten niet met Google zouden willen werken, omdat Google zelf ook op de automarkt speelt. Nou, dat hebben we dinsdag gezien. Renault, Mitsubishi en Nissan, samen de grootste auto-alliantie ter wereld, gaan toch met Google in zee.

Logisch ook. Iedereen gebruikt zijn mobiele telefoon al voor navigatie en sinds kort is dat ook in het buitenland niet meer extra kostbaar. Het is handig als je telefoon automatisch correspondeert met het systeem in je auto. De consument wil dat gewoon en de consument is de baas”, aldus Versteeg.

TomTom vreest wel voor de orderportefeuille, maar nog niet voor de omzet, liet financieel topman Taco Titulaer woensdag weten. „Maar het is nooit goed nieuws als een concurrent dingen verkoopt aan klanten van ons. We moeten goed ons best gaan doen.”