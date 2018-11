TomTom in trek op positieve beurs

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen hoger. Beleggers krijgen deze week het laatste restje van de kwartaalcijfers voor de kiezen. Op het Damrak stond TomTom in de schijnwerpers dankzij overnamespeculatie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,9 procent in de plus op 534,07 punten. De MidKap steeg ook 0,9 procent, tot 745,90 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,7 procent.

TomTom dikte ruim 5 procent aan in de MidKap. De navigatiedienstverlener heeft naar verluidt ongevraagde overnamebiedingen gekregen van ten minste drie investeringsmaatschappijen, waaronder CVC Capital Partners. Ook de investeerders Cinven en Silver Lake zouden een bod hebben uitgebracht. TomTom weigerde commentaar te geven.