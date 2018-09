TomTom en Pharming duikelen op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam ging woensdag licht vooruit. Ook de andere Europese beurzen stonden in het groen. Beleggers trokken zich op aan de positieve stemming op de Aziatische beurzen en de hogere slotstanden op Wall Street. Op het Damrak werd TomTom opnieuw afgestraft na de koersdreun een dag eerder. Ook Pharming ging in de uitverkoop na een teleurstellende update over zijn medicijn Ruconest.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 544,13 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 781,12 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt kregen er tot 0,3 procent bij.

Bij de kleinere bedrijven raakte Pharming ruim 27 procent kwijt. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) wil dat het biotechnologiebedrijf meer klinisch onderzoek gaat doen naar het gebruik van het medicijn Ruconest bij profylaxe, het voorkomen van aanvallen, bij patiënten met erfelijk angio-oedeem. Pharming liet weten dat het besluit van de FDA kan zorgen voor vertraging.

TomTom duikelde 6 procent in de MidKap. Het navigatiebedrijf zag dinsdag bijna een kwart aan beurswaarde verdampen door berichten dat een belangrijke klant van TomTom met Google in zee gaat. Een analist zei verder in De Telegraaf dat een overname van TomTom door Google definitief van de baan is na eerdere geruchten daarover.

Staalfabrikant ArcelorMittal was koploper in de AEX met een plus van 2,1 procent. Grootste daler was uitzender Randstad met een min van 3 procent na een tegenvallende handelsupdate van concurrent Adecco. Het Zwitserse uitzendconcern stelde tot nu toe een groeivertraging te hebben gezien in het lopende kwartaal. Adecco verloor 4,5 procent in Zürich.

Op de lokale markt klom Adyen 2,9 procent. Het Amsterdamse betaalplatform heeft de Zweedse kledingketen H&M binnengehaald als klant.

In Kopenhagen zakte Danske Bank 4 procent. De bestuursvoorzitter van de grootste bank van Denemarken stapt op vanwege het witwasschandaal bij de Estse vestigingen van de bank. Mogelijk zijn miljarden aan crimineel geld uit onder meer Rusland witgewassen via Estland.

De euro was 1,1696 dollar waard, tegen 1,1690 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 70,03 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 79,11 dollar per vat.