TomTom en FlowTraders onderuit op Damrak

De Europese beurzen zijn donderdag met stevige winsten de handel uitgegaan geholpen door nieuwe records op Wall Street. Ook in Amsterdam was het sentiment positief. Voor navigatiedienstverlener TomTom en beursintermediair Flow Traders verliep de sessie evengoed minder positief.

De AEX-index op Beursplein 5 ging de handel uit met een winst van 0,9 procent op 554,06 punten. De MidKap, met daarin TomTom en Flow Traders, klom 0,3 procent tot 849,91 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs kregen er tot 1,6 procent bij.

TomTom was de sterkste daler in de MidKap met een verlies van bijna 5 procent. Twee grote Duitse toeleveranciers aan de automobielindustrie, onderdelenfabrikant Bosch en bandenmaker Continental, nemen een belang van elk 5 procent in navigatiebedrijf HERE Technologies. Dat is een concurrent van TomTom. Flow Traders verloor 3,8 procent. Door de relatieve rust op de beurzen was het bedrijf vorig jaar al één van de slechtst presterende fondsen op het Damrak.

Grootste stijger in de AEX was maritiem dienstverlener SBM Offshore met een winst van 2,9 procent. Kabel- en telecombedrijf Altice sloot de rij met een min van 1 procent. In de MidKap voerde verlichtingsbedrijf Philips Lighting de stijgers aan met een plus van 2,9 procent.

Beter dan verwachte autoverkopen in de VS hielpen de koersen van Europese automakers vooruit. In Milaan steeg de Italiaanse autofabrikant Fiat Chrysler 8,4 procent tot een recordniveau. De Duitse autobouwers Daimler en BMW gingen in Frankfurt tot ruim 1 procent omhoog en in Parijs stonden PSA Peugeot Citroën en Renault eveneens bij de winnaars.

De geplaagde meubelgigant Steinhoff won in Frankfurt zo’n 22 procent nadat het ook de financieel directeur zag vertrekken. Steinhoff is verwikkeld in een boekhoudschandaal en zag in december al zijn topman en president-commissaris weggaan.

In Londen kelderde Debenhams bijna 15 procent. Het Britse winkelconcern verlaagde zijn winstverwachting voor het boekjaar na tegenvallende verkopen in het belangrijke feestdagenseizoen.

De euro was 1,2062 dollar waard, tegen 1,2026 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 61,96 dollar. Brentolie stond een fractie hoger op 67,87 dollar per vat.