TomTom blikvanger op groen Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam ging dinsdag licht vooruit. Ook de meeste andere Europese beurzen krabbelden wat op na de verliesbeurt een dag eerder. De handel stond vooral in het teken van de bedrijfsresultaten en macro-economische cijfers uit China. Op het Damrak vielen de kwartaalresultaten van TomTom in de smaak bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 547,35 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 799,55 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,4 procent. Londen zakte 0,1 procent.

TomTom won ruim 6 procent bij de middelgrote bedrijven. De navigatiedienstverlener zag de kwartaalomzet zoals verwacht verder dalen, onder druk van de afzwakkende verkoop bij zijn consumententak. Wel zaten de opbrengsten van dienstverlening aan de auto-industrie duidelijk in de lift. Verder viel het bedrijfsresultaat van TomTom hoger uit dan verwacht.

Air France-KLM klom 0,8 procent. Air France heeft een nieuw, finaal loonbod neergelegd bij de Franse luchtvaartbonden om een einde te maken aan de werkonderbrekingen. De kosten door de stakingen inclusief die van deze week zijn volgens de zustermaatschappij van KLM inmiddels opgelopen tot 220 miljoen euro.

Bij de hoofdfondsen stond Altice (plus 2 procent) opnieuw bovenaan. Het aandeel won een dag eerder al ruim 5 procent na berichten dat het Franse telecombedrijf Bouygues samen met andere investeerders een bod op Altice France overweegt. ASR was de grootste daler met een verlies van 1,5 procent. De verzekeraar kampte met een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux.

JD Sports won ruim 6 procent in Londen. Het Britse moederbedrijf van onder meer Perry en Aktiesport heeft de winst in het afgelopen gebroken boekjaar flink opgevoerd. AB Foods, het moederbedrijf van kledingketen Primark, klom bijna 4 procent na goed ontvangen halfjaarresultaten.

In Parijs steeg het Franse supermarktconcern Casino 1,5 procent dankzij meevallende omzetcijfers. Sanofi daalde 0,3 procent na bevestiging dat Advent International het onderdeel dat generieke medicijnen maakt overneemt van de Franse farmaceut.

De euro was 1,2411 dollar waard, tegen 1,2368 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 66,47 dollar. Brentolie steeg 0,3 procent in prijs tot 71,63 dollar per vat.