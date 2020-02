Toezichthouder wil meer weten van kleine deals techreuzen

Techreuzen Apple, Facebook, Amazon, Microsoft en Google-moeder Alphabet moeten van de Amerikaanse concurrentiewaakhond FTC extra informatie geven over mogelijk honderden kleine deals in de afgelopen jaren. De toezichthouder wil kijken of ze met hun investeringen in start-ups andere opkomende bedrijven de nek om hebben gedraaid.

„Bedrijven op het gebied van digitale technologie zijn een groot deel van de economie en ons dagelijks leven”, benadrukte FTC-voorzitter Joe Simons in een verklaring. „Met dit initiatief kan de FTC acquisities in deze belangrijke sector van dichterbij bekijken en ook evalueren of de autoriteiten voldoende op de hoogte worden gesteld van transacties die de concurrentie kunnen schaden.”

Het is onduidelijk of deze actie van de FTC achteraf nog tot allerlei boetes, kosten en andere zaken kan leiden bij de techreuzen. Zij liggen wereldwijd onder een vergrootglas van toezichthouders. Bedrijven als Google en Facebook zijn de laatste jaren erg machtig geworden, vandaar dat autoriteiten alles goed in de gaten willen houden. Wat ook meespeelt is dat technologische ontwikkelingen soms erg snel kunnen gaan, wat het toezicht op techbedrijven bemoeilijkt.