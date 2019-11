Toezichthouder akkoord met overname Struik

Soep- en sauzenmaker Struik mag worden overgenomen door Meatpoint. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt bepaald. Volgens de toezichthouder kleven er geen mededingingsbezwaren aan de krachtenbundeling. Om die reden is een vergunning niet nodig.

Meatpoint is het bedrijf achter onder meer Zwanenberg Food Groep, dat vooral houdbaar vlees produceert. Bekend merk in ons land is onder meer Kips Leverworst. Vorig jaar nam Zwanenberg de Unox-fabriek van Unilever in Oss al over, nadat het sinds 1981 al verschillende kleinere overnames in ons land deed.

Struik werd in 1952 opgericht. Op een gegeven moment kwam Struik in financiƫle problemen en ging het bedrijf in een gedwongen verkoop. Sinds 2016 is Struik feitelijk in handen van familie Van Drie. De grootaandeelhouder verdiende zijn geld met de gelijknamige kalfsslachterijen.