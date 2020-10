Toezichthouder akkoord met overname BCC door eigenaar Blokker

Blokker-eigenaar Mirage Retail Group mag elektronicaketen BCC overnemen, heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald. Volgens de toezichthouder blijft er na de deal voldoende concurrentie over in het Nederlandse winkellandschap.

Het concern achter onder meer Blokker, Big Bazar en Intertoys kondigde onlangs al aan dat het BCC wilde inlijven. Daarover vonden toen exclusieve onderhandelingen plaats met het Franse winkelbedrijf Fnac Darty. Met de overname zou een „symbolisch bedrag” zijn gemoeid, meer wilden de partijen er niet over zeggen

BCC heeft 62 winkels in Nederland. In januari van dit jaar ging Fnac Darty al actief op zoek naar een koper voor BCC. Het is de bedoeling dat de verkoop voor het einde van dit jaar wordt afgerond.