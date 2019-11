‘Toezicht op weekendrust truckers faalt’

Truckers die tegen de regels in het weekend doorbrengen in hun vrachtwagen, moeten niet alleen een boete maar ook een rijverbod opgelegd krijgen. Vakbond FNV meent dat het toezicht faalt en sleept de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de rechter. Dat meldt actualiteitenprogramma EenVandaag die inzage had in processtukken.

Volgens FNV heeft de huidige straf, een boete van 1500 euro, „geen enkel effect” op transportbedrijven. Die zouden er zelfs om lachen. „De inspectie geeft een chauffeur alleen de boete mee en wenst hem vervolgens een prettig weekend. De chauffeur mag daarna gewoon weer de weg op.” Daarom eist de vakbond dat inspecteurs vrachtwagens aan de ketting leggen totdat de trucker zijn verplichte weekendrust buiten de cabine heeft gehad.

Het Europees Hof oordeelde eind 2017 dat truckers, veelal Oost-Europeanen, hun weekendrust van 45 uur buiten de vrachtwagen moesten doorbrengen. Nederland handhaafde daar toen nog niet op, in tegenstelling tot veel andere EU-landen.