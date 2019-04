Toestel Jet Airways aan ketting op Schiphol

Een toestel van de Indiase luchtvaartmaatschappij Jet Airways ligt aan de ketting op Schiphol.

De Boeing vliegt doorgaans tussen Mumbai en Amsterdam, maar lijkt voorlopig niet te zullen opstijgen, vermoedelijk omdat Jet een schuld heeft openstaan en de schuldeisers beslag hebben laten leggen op het toestel. Honderden reizigers zijn de dupe.

Het toestel had woensdagochtend het luchtruim moeten kiezen. Nu staat de vlucht voor het begin van de avond gepland, maar de vraag is of de Boeing dan mag opstijgen. Op de website van Schiphol staat dat de vlucht is geannuleerd. Een woordvoerder van Jet Airways was niet bereikbaar voor commentaar. Gedupeerde reizigers komen, als zij het telefoonnummer van Jet Airways in Amsterdam bellen, ook niet verder dan een wachtmuziekje.

Jet Airways verkeert al langer in financiƫle problemen. Het Indiase bedrijf is een partner van KLM en daardoor zou het kunnen dat ook de vlucht van reizigers die via KLM hebben geboekt, is verstoord. Dat is volgens KLM nog niet bekend. Blijft het toestel aan de ketting en zijn er gedupeerde KLM-reizigers, dan zal de Nederlandse maatschappij er alles aan doen om haar klanten via een andere vlucht op de plaats van bestemming te krijgen.