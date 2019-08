Toeristen leveren Nederland meer geld op

Toeristen hebben vorig jaar meer uitgegeven in Nederland dan het jaar ervoor. Zowel buitenlandse bezoekers als Nederlandse toeristen lieten het geld gewilliger rollen. Daarmee groeit ook het belang van de sector voor de Nederlandse economie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Alle bestedingen van toeristen bij elkaar bedroegen vorig jaar 87,5 miljard euro, een stijging van 6,4 procent ten opzichte van 2017. Meer dan de helft daarvan kwam voor rekening van Nederlanders zelf. Zij besteedden dankzij de uitzonderlijk lange periode van zomers weer 5,5 procent meer tijdens uitjes en vakanties in eigen land.

Nederlandse hotels, vakantiehuisjes en campings kregen ook vaker buitenlandse gasten over de vloer. Daarnaast boekten meer buitenlandse toeristen accommodaties of tickets bij Nederlandse bedrijven voor een vakantie in een ander land. Al met al stegen de uitgaven van buitenlandse toeristen in Nederland met 8,2 procent tot ruim 32 miljard euro.

Toerisme droeg vorig jaar 4,4 procent bij aan de Nederlandse economie, aldus het CBS. Dat is iets meer is dan in het voorgaande jaar. In 2010 waren alle uitgaven van toeristen nog goed voor 3,2 procent van het bruto binnenlands product.

Ook de werkgelegenheid in de sector nam toe. In 2018 was toerisme goed voor 791.000 banen, een stijging van 3,6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Bijna de helft van al dat werk zit in de horeca. Daarnaast leveren toeristen veel banen op voor reisorganisaties en culturele instellingen.