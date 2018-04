Toerisme hardst omhoog in dik tien jaar

Het aantal gasten voor Nederlandse hotels, vakantiehuisjes of andere accommodaties is vorig jaar flink toegenomen. In totaal verwelkomden ze 42 miljoen mensen, 9 procent meer dan in 2016. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) gaat het om de sterkste stijging in ruim tien jaar.

De groep buitenlandse gasten groeide het hardst. In totaal kwamen 17,8 miljoen mensen van buiten de landsgrenzen een of meer nachten slapen in Nederland, wat neerkomt op een stijging van 13 procent. Samen waren ze goed voor 44 miljoen overnachtingen.

Dat is nog altijd minder dan het aandeel van binnenlandse toeristen. Nederlandse accommodaties kregen in totaal 24,4 miljoen keer een gast uit eigen land over de vloer. Zij waren goed voor een totaal van 67,8 overnachtingen; 2 procent meer dan in 2016.

Vanuit het buitenland boekten vooral toeristen uit ons omringende landen een of meerdere nachten in Nederland. Bezoekers uit Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk waren samen goed voor ruim twee derde van alle overnachtingen door buitenlanders. Amsterdam blijft internationaal de grootste toeristische trekpleister, bijna vier op de tien buitenlandse gasten sliepen in 2017 in de hoofdstad.

Het CBS berekende alleen het aantal toeristen voor accommodaties met vijf of meer slaapplekken. Daardoor zijn veel adresjes op onlineplatforms voor vakantieverhuur, zoals het populaire Airbnb, niet meegenomen in de statistieken.