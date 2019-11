Toename vrouwen met hbo- of wo-baan

Het aantal vrouwen met een hbo- of wo-baan neemt toe, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de zorg- en welzijnssector en het onderwijs, terwijl mannen de meerderheid vormen in de ICT, technische beroepen en het management.

Vrouwen vervulden vorig jaar 45 procent van de banen waarvoor een hbo of universitaire opleiding nodig was, tegen 43 procent in 2013. Dat zij vooral sociale beroepen hebben, is in deze periode niet veranderd. Zo is meer dan 80 procent van de gespecialiseerd verpleegkundigen en leerkrachten op basisscholen vrouw. Andere populaire vrouwenberoepen zijn maatschappelijk werker, psycholoog, socioloog en fysiotherapeut.

Ook vrouwen die nu studeren, doen dat vaak in de sociale hoek. Diergeneeskunde en de zorg zijn eveneens populaire studierichtingen bij vrouwen.

Vrouwen vervullen daarentegen minder vaak managementfuncties. Volgens het CBS speelt hierbij mee dat vrouwen vaak in deeltijd werken. Ook in de top van de overheid en het bedrijfsleven komen minder vrouwen voor.

Mannen hebben de overhand in technische studies. Ook uit de beroepen die mannen vervullen blijkt een voorkeur voor techniek. Zo vormen mannen de overgrote meerderheid van de elektrotechnisch ingenieurs en logistiek managers.