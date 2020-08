Toename van spaarpot Europeanen nog nooit zo groot

De hoeveelheid spaargeld van Europeanen is op jaarbasis nog nooit zo hard gestegen als in het eerste kwartaal van dit jaar. Dat meldt Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie. In alle lidstaten van de Europese Unie namen volgens het cijferbureau door de coronacrisis de uitgaven van huishoudens af en werd het bruto besteedbaar inkomen groter.

In het eerste kwartaal van dit jaar namen de uitgaven van Europese huishoudens met 1,7 procent af. In dezelfde periode vorig jaar stegen die nog met 2 procent. Het bruto besteedbaar inkomen steeg met 2,4 procent in het eerste kwartaal van dit jaar.

In Slovenië, Polen en Spanje was de toename van het spaargeld het sterkst. Huishoudens in Zweden, Tsjechië en Duitsland vulden hun spaarpotten ook aan, maar van alle Europeanen bespaarden zij het minst ten opzichte van een jaar eerder.

In Italië, Slovenië en Spanje gaven huishoudens het minste uit. In Polen en Tsjechië stegen de consumentenuitgaven juist ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019.

Het CBS becijferde onlangs dat huishoudens in Nederland het eerste kwartaal van dit jaar 4,2 miljard euro meer spaarden. Ondanks de coronacrisis bleef namelijk het inkomen voor velen op peil, terwijl er minder werd uitgegeven door de lockdownmaatregelen.