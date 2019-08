Toename stroom reizigers via Schiphol zwakt af

Schiphol zit duidelijk tegen de grenzen van zijn capaciteit aan. De luchthaven verwelkomde in de eerste helft van dit jaar nog wel meer reizigers, maar de groei viel met 1,4 procent duidelijk lager uit dan de 5,5 procent die een jaar eerder werd gerealiseerd.

In totaal vonden van januari tot en met juni 34,5 miljoen passagiers hun weg op Schiphol. Het aantal vliegbewegingen daalde in deze periode fractioneel tot 242.107 vluchten.

Om de ervaring van reizigers en de efficiëntie op de luchthaven te verbeteren, werd een slordige 336 miljoen euro geïnvesteerd, ruim 100 miljoen euro meer dan in eerste helft van 2018. Dat geld ging onder meer op aan de ontwikkeling van een nieuwe pier, de herontwikkeling van vertrekhal 1 en nieuwe apparatuur om ruim- en handbagage te scannen.

Evengoed konden de investeringen niet voorkomen dat recent storingen in het bagagesysteem en bij het brandstoftoevoersysteem voor hinder bij reizigers en luchtvaartmaatschappijen zorgden. Schiphol is zich daarvan bewust. Naar het brandstofprobleem is onafhankelijk onderzoek ingesteld.

Het vrachtvolume op Schiphol liet een daling zien van 9,1 procent naar 767.000 ton. De terugval is het gevolg van minder vrachtvluchten door een gebrek aan zogeheten slots op Schiphol alsook door de zwakkere internationale markt voor vrachtvluchten.

Lelystad

De krapte qua vliegbewegingen zal de groei van Schiphol nog wel enige tijd in de weg zitten, ook omdat de opening van Lelystad Airport om juridische redenen nog langer op zich laat wachten. Recent besloot het kabinet wel dat Schiphol na 2020 gematigd en gecontroleerd mag groeien mits het aantal ernstig gehinderde omwonenden afneemt.

Het nettoresultaat van de Schiphol Group, waartoe ook Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport behoren, steeg naar 133 miljoen euro. Dat betekende op jaarbasis 18 miljoen euro meer dan een jaar eerder.