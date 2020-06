‘Toename dreiging cyberaanvallen door coronacrisis’

Met de uitbraak van het coronavirus is de dreiging van cyberaanvallen op bedrijven toegenomen. Zo waren er grote aanvallen waarmee cybercriminelen ondernemers in de val lokten met aanbiedingen van vaccins en mondkapjes. Dat meldt ABN AMRO op basis van een onderzoek in mei onder 170 bedrijven.

ABN AMRO denkt dat het doelwit van cybercriminelen groter is geworden door de uitbraak van het coronavirus. „Communicatie is meer gedigitaliseerd, omdat meer medewerkers vanuit huis werken. Ook wordt er meer online gewinkeld dan voor de coronacrisis”, schrijft de bank.

Zo’n 7 procent van de Nederlandse bedrijven heeft te maken gehad met een cyberaanval die aan corona is gerelateerd. Volgens ABN AMRO ligt dat percentage waarschijnlijk hoger, omdat niet elke aanval wordt herkend.

ABN AMRO meldt dat minder bedrijven cybercriminaliteit als risico zien dan voor de coronacrisis, ondanks de grotere dreiging. Dat is volgens de bank te verklaren doordat de aandacht, en daardoor ook de risicoperceptie, is verschoven.