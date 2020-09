Toename bouwproductie in eurozone stagneert

De bouwproductie in de eurozone is in juli vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van een maand eerder. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. In juni was de toename groter dan eerder werd gemeld.

De productie steeg op maandbasis met 0,2 procent. Die groei kwam volledig op het conto van infrastructuurprojecten. De bouw van gebouwen bleef stabiel. Onder andere in Frankrijk steeg de bouwproductie sterk, maar daartegenover stond een daling van de productie in landen als Duitsland en Polen.

In juni was er nog sprake van een groei van 5,5 procent, waar eerder nog 4 procent werd gemeld. In de hele Europese Unie daalde de bouwproductie in juli juist licht, met 0,1 procent.