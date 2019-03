Toename aantal strandpaviljoens in Nederland

Het aantal strandpaviljoens in Nederland groeit. In de afgelopen vijf jaar liep het aantal op van 396 naar 413, een groei van 4 procent. Dit blijkt uit een onderzoek van horecabureau Van Spronsen & Partners.

Het bureau noemt de groei opvallend, omdat in dezelfde periode de totale dranksector juist met 2 procent kromp.

Een trend is volgens de onderzoekers dat er relatief veel strandpaviljoens bijkomen in provincies die niet aan de kust liggen. In de onderzochte periode steeg dat aantal met negen (+41 procent), waarvan alleen in Gelderland al vier bedrijven. Deze worden bijvoorbeeld geopend aan recreatieplassen of de oevers van rivieren. Maar ook midden in de stad.

Ook zijn steeds meer strandpaviljoens het hele jaar open. Omdat veel badplaatsen in alle seizoenen bezoekers willen trekken, worden hier vaker vergunningen voor verstrekt. Op dit moment zijn 164 paviljoens jaarrond open, tegen 150 in 2016.