Toename aantal schadeclaims door wanbetaling

Het aantal wegens wanbetaling ingediende schadeclaims is vorig jaar gestegen. Dat blijkt uit cijfers van kredietverzekeraar Atradius Nederland. De claims deden zich vooral voor in de sectoren bouw, transport, agri en textiel.

In aantallen bedroeg de stijging volgens Atradius 8,5 procent ten opzichte van 2017 terwijl het in waarde ging om een groei van ruim 30 procent. „Een toename van het aantal schadeclaims is een graadmeter voor de ontwikkeling van faillissementen”, zo merkt de kredietverzekeraar op. Atradius wijst ook op de versnelling in het aantal claims in de tweede helft van het jaar. „Deze toename illustreert de verslechtering van het economisch klimaat en is een belangrijke indicatie voor de ontwikkeling van de faillissementen”, aldus algemeen directeur Tom Kaars Sijpesteijn van Atradius Nederland.

De toename in schade-uitkeringen geldt zowel voor de binnenlandse markt als voor de export. Over de grens liet het Verenigd Koninkrijk een verdubbeling zien van de claims. Daar staat de economie al sinds 2017 onder druk en speelt de aanhoudende onzekerheid over de brexit. Ook Polen kende een aanzienlijke groei van het aantal claims, met name uit de farmaceutische industrie.