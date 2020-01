Toeleverancier Boeing schrapt duizenden banen

Boeing-toeleverancier Spirit Aerosystems schrapt 2800 banen in een fabriek in Wichita Kansas, ruim 20 procent van het totaal. Oorzaak van de maatregelen is het staken van de productie van de Boeing 737 MAX, waarvoor Spirit onderdelen levert.

In Wichita, een stad in de Amerikaanse staat Kansas, maakt Spirit onder meer delen van de romp, motorbehuizingen en delen van de vleugels van de 737 MAX. De productie voor het Boeing-toestel, dat na twee crashes in korte tijd al sinds maart aan de grond staat, is goed voor 50 procent van de omzet van Spirit.

Ook de onzekerheid over wanneer de 737 MAX weer mag gaan vliegen, speelt mee in het besluit van Spirit. Het banenverlies bij Spirit kan ook negatief uitpakken voor Boeing zelf. Als de 737 MAX weer mag vliegen en de productie hervat kan worden, kan die minder snel weer worden opgebouwd tot de niveaus van voor het aan de ketting leggen van de toestellen.