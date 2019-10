Toekomst Thomas Cook Nederland nog ongewis

De verkoop van de Nederlandse activiteiten van het failliete reisconcern Thomas Cook laat nog op zich wachten. Dat bevestigde Hanneke De Coninck-Smolders, de curator van Thomas Cook Nederland. Eerder werd bekend dat er zich enkele geïnteresseerden hadden gemeld voor de Nederlandse tak.

De curator verwacht eind deze week of begin volgende week meer informatie te hebben. Ze wil momenteel niet ingaan op het aantal potentiële kopers die meedingen naar de Nederlandse activiteiten van Thomas Cook, omdat „dat het biedingsproces kan beïnvloeden”.

Sommige onderdelen van het Thomas Cook-concern in andere landen zijn inmiddels in andere handen overgegaan. Vorige week nam de Spaanse reisorganisatie Wamos de meeste Belgische reisbureaus over. Volgens zakenkrant Handelsblatt wil touroperator RTK honderden vestigingen van de Duitse tak van Thomas Cook overnemen. Alle Britse vestigingen van het failliete bedrijf komen in handen van reisbureauketen Hays.

Thomas Cook, een van de grootste reisconcerns ter wereld, viel eind vorige maand om. Het vakantie-imperium kampte al langer met financiële problemen en een reddingsplan kwam niet van de grond. Enkele honderdduizenden vakantiegangers werden door het faillissement getroffen. Bij de Nederlandse tak is collectief ontslag aangevraagd voor de circa tweehonderd medewerkers.