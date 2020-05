‘Toekomst staalbedrijf IJmuiden ligt in Nederland’

De toekomst van Tata Steel in IJmuiden is het beste gewaarborgd als het bedrijf weer Nederlands wordt. Dat verklaarde Jacques Schraven, voormalig president-commissaris van Tata Steel Nederland, in het radioprogramma Spraakmakers

„Ik zou het prachtig vinden, en op de langere termijn is het denk ik ook de toekomst voor IJmuiden, dat het weer een beursgenoteerd Nederlands bedrijf wordt”, antwoordde Schraven op vragen van het NPO-programma. Hij was tot 2017 voorzitter van de raad van commissarissen van Tata Steel Nederland, dat deel uitmaakt van het Indiase concern Tata Steel.

In het radioprogramma kwam ook een oproep van vakbond FNV aan bod. Die opperde deze week dat de Nederlandse overheid Tata Steel Nederland moet nationaliseren, omdat de toekomst voor de werkgelegenheid, verduurzaming en de band met omwonenden in IJmuiden ongewis blijft zolang het voormalige Hoogovens in buitenlandse handen is.

„Ik zou niet degene zijn die zegt: dat moet je niet doen”, laat Schraven desgevraagd weten over het voorstel. Volgens hem moet de overheid met creatieve middelen komen om het staalbedrijf een Nederlandse toekomst te geven.

Medewerkers van Tata Steel Nederland blokkeerden dinsdag toegangspoorten van het complex in IJmuiden. Vorige week waren er ook al spontane stakingen, nadat bekend werd dat de Nederlandse directeur Theo Henrar zijn functie neerlegt. Volgens personeel en vakbonden ging het om ontslag van de Nederlandse topman door het Europese management, dat al langer zint op kostenbesparingen bij Tata Steel in Europa. De protesten waren ook gericht tegen eventuele ontslagen bij Tata Steel Nederland. De bonden zijn er niet gerust op dat de eerder overeengekomen baangarantie zal worden gerespecteerd nu Henrar weg is.