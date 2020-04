Toch loonsverhoging voor afbouwers ondanks coronacrisis

Werknemers van afbouwbedrijven krijgen toch een loonsverhoging. Door de coronacrisis stonden eerder gemaakte afspraken hierover opeens ter discussie. Maar ondernemersvereniging NOA kiest er na overleg met de vakbonden nu toch voor om per 1 mei de afgesproken loonsverhoging van 3 procent uit te betalen.

„Afgelopen weken was het wikken en wegen”, geeft NOA-voorzitter Ger Jaarsma toe. „Is een lastenverzwaring in deze moeilijke tijd wel verantwoord? Hoe immens groot wordt de uiteindelijke impact van het coronavirus?”

Met vakbonden FNV en CNV werd er overlegd of er in crisistijd ook andere mogelijkheden waren. NOA raadpleegde via een onlinestemming tevens de eigen achterban. „Zo lukte het ons om in deze ‘quarantainetijd’ toch ruggespraak te houden met onze leden”, aldus Jaarsma. De meerderheid van de leden adviseerde uiteindelijk om vast te houden aan het principeakkoord dat in februari werd bereikt.

Onder de cao Afbouw vallen alle stukadoors-, (gips)blokkenstellers-, vloeren- en terrazzobedrijven, natuursteenbedrijven en plafond- en wandmontagebedrijven. NOA is de ondernemersvereniging voor de afbouw en telt circa 1700 leden.