Toch geen solidariteitsheffing op Curaçao

Curaçao voert toch geen zogenoemde solidariteitsheffing in. Dat heeft minister-president Eugene Rhuggenaath bekendgemaakt. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten had eerder al laten weten dat de invoering van extra belasting negatief zou zijn voor de economie en zou kunnen leiden tot een welvaartsdaling. Ook het Internationaal Monetair Fonds heeft volgens de regering negatief geadviseerd.

De heffing was een idee van de minister van Financiën Kenneth Gijsbertha en had als doel meer geld in het laatje van de overheid te krijgen, dat door de coronacrisis financiële problemen heeft. De heffing zou voor mensen met een modaal inkomen en hoger een belastingverhoging van 5 tot 10 procent betekenen. De regering overweegt nu de invoering van extra indirecte belastingen.