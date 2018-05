Toch geen Groningse zonnepanelenfabriek

De ontwikkeling van de zonnepanelenfabriek Powerfield Solar Factory in het Groningse Appingedam is stopgezet.

De Dokkumer ontwikkelaar van zonneparken en -daken ziet er geen heil meer in rendabel te produceren. Reden is de forse daling van de prijs voor zonnepanelen op de Europese markt.

Powerfield heeft er nu voor gekozen te gaan samenwerken met Energyra, dat in Noord-Holland een zonnepanelenfabriek bouwt. Die panelen hebben een hoger rendement, gaan langer mee en hebben bovendien een lagere milieuvoetafdruk.

Powerfield wilde de ‘standaardpanelen’ gaan maken in Appingedam, het soort dat ook goedkoop in China wordt gefabriceerd.

Naar verwachting zullen die goedkope Chinese panelen binnenkort de Europese markt overspoelen. Dit omdat het minimum op de importprijs van Chinese panelen per 1 september gaat verdwijnen. De prijs van die panelen is daardoor de afgelopen maanden gekelderd. Voor Europese projecten zouden de panelen van Powerfield daarmee te duur worden.

Directeur Elwin ter Horst is teleurgesteld. „Toen we begonnen met het ontwikkelen van de fabriek waren de perspectieven heel goed. Inmiddels hebben er zich ingrijpende ontwikkelingen voorgedaan op mondiaal vlak, waardoor het niet meer gaat lukken een succesvolle traditionele zonnepanelenfabriek in Nederland te bouwen. We hebben met pijn in het hart besloten er een streep door te zetten, voordat we zouden beginnen met investeren.”

In april vorig jaar kondigde Powerfield de bouw van de assemblagefabriek in Appingedam aan, mede mogelijk gemaakt met subsidies voor werk in het aardbevingsgebied. Eind 2018 hadden de eerste panelen van de band moeten rollen.