‘Toch geen gedwongen ontslagen winkelpersoneel Schiphol’

Voor de bijna 300 medewerkers van winkels op Schiphol dreigt niet langer gedwongen ontslag. Volgens vakbond FNV heeft het bedrijf achter die winkels, Schiphol Airport Retail, het personeel laten weten niet tot ontslagen over te gaan.

De vakbond protesteerde eerder tegen de voorgenomen reorganisatie bij het winkelbedrijf, dat voornamelijk actief is met See Buy Fly-winkels achter de douane. Door het coronavirus is het internationale vliegverkeer gedecimeerd, waardoor ook deze winkels veel minder klanten hadden.

Volgens FNV-bestuurder Linda Vermeulen zijn er wel werknemers die bij Schiphol Airport Retail weggaan, maar dan via een vrijwillige vertrekregeling. De vakbond vond gedwongen ontslagen onterecht, omdat het winkelbedrijf van de luchthaven er financieel gezien nog goed genoeg voor zou staan. Daarbij verwijst de vakbond ook naar de 1 miljoen euro aan loonsubsidie die het bedrijf als voorschot heeft ontvangen voor het eerste NOW-pakket.

Een woordvoerder van Schiphol Airport Retail was niet direct bereikbaar voor commentaar.