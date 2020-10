Toch geen gedwongen ontslagen bij winkelpersoneel Schiphol

Voor de medewerkers van winkels op Schiphol dreigt niet langer gedwongen ontslag. Het bedrijf achter die filialen, Schiphol Airport Retail, heeft voldoende winkelpersoneel een vrijwillige vertrekregeling kunnen aanbieden om onvrijwillig vertrek te voorkomen.

Vakbond FNV protesteerde eerder tegen gedwongen ontslagen bij het winkelbedrijf, dat voornamelijk actief is met See Buy Fly-winkels achter de douane. Door het coronavirus is het internationale vliegverkeer gedecimeerd, waardoor ook deze winkels veel minder klanten hadden.

In totaal werkten in de winkels op Schiphol bijna 300 mensen, maar een deel daarvan werkte via flexcontracten. Van de 180 vaste medewerkers zijn nu 38 via een vertrekregeling weggegaan. Voor het kantoorpersoneel moet nog gekeken worden hoe Schiphol Airport Retail ontslagen kan voorkomen.

Volgens FNV-bestuurder Linda Vermeulen laat het resultaat zien dat actievoeren helpt. Ze ageerde tegen ontslagen, omdat het winkelbedrijf er financieel nog goed genoeg voor zou staan. Daarbij verwijst de vakbond ook naar de 1 miljoen euro aan loonsubsidie die het bedrijf als voorschot heeft ontvangen uit het eerste NOW-pakket.

Niettemin zijn de cijfers voor de winkels dramatisch. In april kwam er geen cent binnen doordat alle filialen gesloten bleven. Op dit moment ligt de omzet ruim driekwart lager dan een jaar eerder. Schiphol Airport Retail verwacht niet dat de opbrengsten voor het einde van het jaar nog zullen herstellen tot meer dan 30 procent van het niveau van voor de coronapandemie.