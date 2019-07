Toch cao bij Nestlé, stakingen van de baan

De stakingen bij Nestlé in Nunspeet zijn definitief van de baan. De leden van CNV zijn toch akkoord gegaan met het nieuwe cao-bod, zo liet de vakbond weten.

Donderdag zou er een 24 uursstaking zijn in Nunspeet, maar die werd op het laatste moment opgeschort. Dat was omdat het voedingsmiddelenconcern daags voor de acties met een nieuw bod kwam dat aan de leden voorgelegd moest worden. Dat leek lastig, omdat het volgens CNV „erg kort dag was om mensen goed te informeren” en het personeel al „in stakingsmodus” zat.

De ledenraadpleging ging wel door, maar na afloop zei CNV eerst volgende week verder te willen kijken omdat er „geen duidelijke uitslag” naar voren kwam. Daarna is toch nog even contact geweest met de achterban, die aangaf het bod te accepteren. CNV eiste een loonsverhoging van 4 procent voor achthonderd werknemers van Nestlé in Nederland. Nestlé had woensdag onder andere een loonsverhoging van 3,5 procent voor de basis-cao op tafel gelegd.