TMG verkoopt puzzeldochter Keesing

Telegraaf Media Groep (TMG) doet puzzeldochter Keesing grotendeels van de hand. De aandelen in Keesing worden verkocht aan een samen met investeerder Ergon te vormen samenwerkingsverband. Daarin krijgt het moederbedrijf van De Telegraaf een minderheidsbelang van 30 procent, werd dinsdag aangekondigd.

Keesing is onder meer bekend van titels als Denksport, Jan Meulendijks en 10 voor Taal. Het was eerder al duidelijk dat de nieuwe eigenaar van TMG, de Vlaamse uitgever Mediahuis, van het onderdeel af wilde. Bij de deal wordt Keesing gewaardeerd op 150 miljoen euro. De partijen verwachten de transactie in de komende twee maanden te kunnen afronden.

TMG wil de opbrengst onder meer gebruiken om bankleningen af te lossen. Ook ontstaat hierdoor ruimte voor de financiering van de bedrijfsvoering en toekomstplannen van het mediabedrijf. TMG blijft met een zetel in de raad van commissarissen van Keesing verder nog wel nauw betrokken bij die onderneming.

De nieuwe constructie moet Keesing beter in staat stellen snellere internationale groei te realiseren. De uitgever, die sinds 2006 deel uitmaakte van TMG, brengt nu al bijna bijna vijfhonderd verschillende puzzelbladen op de markt. Daarmee is het een van de grootste uitgeverijen in Europa op het gebied van puzzeltijdschriften.

De investeringsfilosofie van Ergon is doorgaans erg op de lange termijn gericht. De investeerder is niet alleen in de Benelux actief, maar ook in landen als Frankrijk, Duitsland, Italiƫ en Spanje. Het besluit tot verkoop van Keesing zal binnenkort nog ter goedkeuring aan de aandeelhouders van TMG voorgelegd worden.