TMG: tegenbod van Talpa is onrealistisch

Telegraaf Media Groep (TMG) heeft kennisgenomen van het „ongevraagde en onrealistische” tegenbod van Talpa op het mediabedrijf. Dat liet TMG weten in een reactie op het formele overnamebod dat Talpa dinsdagavond naar buiten bracht.

Talpa, het bedrijf van mediamagnaat John de Mol, biedt 6,50 euro per aandeel. Dat is een halve euro meer dan wat de Vlaamse NRC-eigenaar Mediahuis en de huidige grootaandeelhouder van TMG, de familie Van Puijenbroek, bereid zijn op tafel te leggen. Talpa bezit dik 29 procent van de aandelen TMG, terwijl Mediahuis en Van Puijenbroek circa 60 procent bezitten. Zij hebben al laten weten hun aandelen niet te zullen verkopen aan Talpa.

Volgens TMG wordt na eerste bestudering van het bod van Talpa het bod van Mediahuis en Van Puijenbroek nog steeds aanbevolen en gesteund door de raad van commissarissen, mede vanwege de strategie, de dealzekerheid van het bod en de faire prijs.

De Mol schermde al maanden met zijn tegenbod. Aandeelhouders van TMG kunnen vanaf woensdag hun stukken aanbieden aan Talpa. De aanmeldingstermijn sluit op 9 augustus vlak na sluiting van de beurs in Amsterdam. Talpa doet zijn bod gestand als minimaal de helft van de aandelen wordt aangemeld. Alleen als Mediahuis of de Van Puijenbroeks bereid zijn hun stukken te verkopen, kan die grens worden gehaald, maar dit werd al meer dan eens nadrukkelijk uitgesloten.

De Mol probeerde eerder via de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam af te dwingen dat TMG, dat al had ingestemd met het bod van Mediahuis, alsnog met hem om tafel zou gaan. Het hof wees dat verzoek evenwel af. Zaterdag werd bekend dat de mediamagnaat een andere procedure waarin hij de Ondernemingskamer verzocht een onderzoek in te stellen naar het beleid bij TMG, heeft ingetrokken.

Het bod dat Mediahuis en Van Puijenbroek met steun van de raad van commissarissen van TMG hebben uitgebracht, sluit al deze week. Na het sluiten van de beurs op donderdag zou duidelijk moeten worden hoeveel aandeelhouders genoegen hebben genomen met de lagere prijs die zij voor TMG overhebben.