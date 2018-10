TMC Wonen Zeeuws Familiebedrijf van het Jaar

Woonwinkelketen TMC Wonen is maandagavond Zeeuws Familiebedrijf van het Jaar geworden. Dit jaar streden ook Geuze Transport en de ITN Groep om de titel. TMC Wonen heeft vestigingen in Goes, Kruiningen en Bergen op Zoom.

Vijf jaar geleden werd de award in het leven geroepen, omdat in Zeeland het overgrote deel van bedrijven een familiebedrijf is. Elk jaar staat er een ander thema centraal. Dit jaar keek de jury vooral naar het personeelsbeleid van de organisaties. Medewerkers van TMC zijn daar uitermate tevreden over.