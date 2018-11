TLN: Laagste winstniveau in jaren in transport

Winsten in transport en logistiek zaten in het derde kwartaal van 2018 op het laagste niveau sinds begin 2014. Juist nu de economie goed draait, stijgen de prijzen nog steeds niet voldoende om de gestegen kosten voor brandstof en personeel te compenseren. Dat zei voorzitter Arthur van Dijk van Transport en Logistiek Nederland (TLN) zaterdag op een congres. „Te gek voor woorden”, stelde hij daarbij.

De cijfers komen uit de nieuwste conjunctuur-enquête, die TLN elk kwartaal uitvoert. Hoewel bijna 70 procent van de ondernemers in transport en logistiek aangeeft dat de prijzen in het afgelopen kwartaal stegen, stegen de kosten voor brandstof en personeel ook, volgens 68 procent. De kosten voor brandstof en personeel stijgen harder dan de prijzen. Iets meer dan een kwart van de ondervraagde ondernemers meldt dan ook een daling van de winst in het derde kwartaal.

„De economie draait op volle toeren, onze leden hebben het druk. En dan blijkt bij 27 procent van de ondernemers de winst te dalen”, zei Van Dijk. Hij wil dat de sector nadenkt over het vragen van meer realistische prijzen.

De sector transport en logistiek biedt nu aan ruim 147.000 mensen werk.