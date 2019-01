TLN boos om bestemming deel kilometerheffing

Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) komt in opstand tegen plannen rondom de kilometerheffing voor vrachtverkeer. Volgens de vereniging wordt een deel van de opbrengsten gebruikt om de staatskas te spekken, terwijl in het regeerakkoord was beloofd dat de opbrengsten zouden terugvloeien naar de transportsector. TLN roept Kamerleden op het kabinet donderdag, als de Tweede Kamer de invoering van de heffing bespreekt, om opheldering te vragen.

De heffing moet in 2023 van start gaan en zou netto 250 miljoen tot 270 miljoen euro per jaar moeten opleveren. In het regeerakkoord staat dat de opbrengsten terugvloeien naar de transportsector om de kosten van vergroening van het goederenvervoer te betalen, aldus TLN.

De vereniging stemde in 2017 in met de heffing, op voorwaarde dat dat geld inderdaad naar de vergroening van het goederenvervoer zou gaan. In het zogeheten Beleidskader vrachtwagenheffing staat echter dat de overheid „nu al” 35 miljoen tot 55 miljoen euro wil gebruiken om de daling van de accijnsinkomsten te compenseren.

Volgens TLN-directeur Jan Boeve ontstaat het risico dat transportbedrijven zowel de heffing als de vergroening moeten gaan betalen en dat zou de vergroening in gevaar brengen. „Het ontwricht onze concurrentiepositie, is tegen de afspraken en kunnen wij niet uitleggen aan onze leden”, zegt hij.