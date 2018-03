TKH klimt op groen Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam ging dinsdag verder vooruit. Ook de andere Europese beurzen stonden opnieuw in het groen. De hoop dat de Amerikaanse president Donald Trump door de toenemende druk afziet van zijn plannen voor importtarieven op staal en aluminium steunde het sentiment. Op het Damrak vielen de cijfers van TKH Group in goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de plus op 529,33 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 810,32 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 1,1 procent aan.

In de MidKap ging TKH aan kop met een winst van ruim 3 procent. Het technologiebedrijf behaalde in 2017 een aanzienlijk hogere omzet, met een stijging van het resultaat. TKH verhoogde tevens zijn doelstellingen voor het rendement op de middellange termijn. Navigatiebedrijf TomTom won 1,2 procent na een opdracht van de Europese afdeling van autobouwer Kia.

Grootste daler bij de middelgrote bedrijven was Sligro met een verlies van 2,8 procent. Het groothandelsbedrijf won een dag eerder bijna 12 procent na aankondiging van de verkoop van supermarktdivisie Emté.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was kabel- en telecombedrijf Altice met een plus van bijna 3 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco sloot de rij met een min van 0,3 procent. Wolters Kluwer won 1 procent. De informatieleverancier neemt het Amerikaanse Firecracker over.

Op de lokale markt won Batenburg Techniek 0,5 procent. De technisch dienstverlener sloot 2017 af met fors meer winst en gaat voor 2018 uit van verdere groei.

Zumtobel verloor meer dan 1 procent. De Oostenrijkse verlichtingsmaker leed het afgelopen kwartaal verlies. De branchegenoot van Philips Lighting (plus 1,6 procent) gaf eind januari al een winstwaarschuwing.

In Dublin maakte Smurfit Kappa een koerssprong van ruim 18 procent. Het Ierse verpakkingsbedrijf heeft een ongevraagd overnamevoorstel van het Amerikaanse International Paper afgewezen. In Parijs won technologiebedrijf Thales, dat de in Amsterdam genoteerde digitaal beveiliger Gemalto overneemt, 5,8 procent na beter dan verwachte resultaten.

De euro was 1,2340 dollar waard, tegen 1,2336 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 62,54 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 65,42 dollar per vat.