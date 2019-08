TKH keldert op Damrak

Het aandeel TKH Group ging dinsdag in de uitverkoop op het Damrak na een tegenvallend handelsbericht van de technologiegroep. De Europese beurzen deden een stapje terug. Het Amerikaans-Chinese handelsconflict en de politieke crisis in Italië bleven zorgen voor terughoudendheid bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 540,72 punten. De MidKap zakte 1,3 procent tot 790,94 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent. De hoofdindex in Milaan daalde 0,6 procent.

In de MidKap leed TKH Group (min 15 procent) het grootste koersverlies sinds 2002. Volgens analisten waren de resultaten en verwachtingen van het technologiebedrijf teleurstellend. Grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak was betaalbedrijf Adyen met een verlies van 1,4 procent. Maaltijdbestelbedrijf Takeaway ging aan kop met een winst van 2 procent na een adviesverhoging door Deutsche Bank.

Bij de kleinere bedrijven won Pharming 3 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft de rechten op de ontwikkeling en commercialisering van een medicijn van Novartis gekocht. Het gaat om een medicijn in een late ontwikkelingsfase voor de behandeling van een aandoening van het immuunsysteem.

Kendrion daalde 2,6 procent. De leverancier van elektromagnetische componenten kampte ook in het tweede kwartaal met de moeizame omstandigheden op de automarkt en zag het resultaat dalen.

In Frankfurt zakte Henkel 5 procent. Het Duitse moederbedrijf van merken als Schwarzkopf en Persil heeft de omzetprognose voor dit jaar verlaagd. HelloFresh steeg 11 procent. De Duitse bezorger van maaltijdboxen zag de opbrengsten sterk groeien en scherpte de jaarverwachtingen aan. TUI klom 3,4 procent. De reisorganisatie boekte de voorbije maanden fors minder winst, maar presteerde beter dan in de eerste helft van zijn boekjaar en handhaafde de verwachtingen.

De euro was 1,1194 dollar waard, tegen 1,1218 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 54,71 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 58,31 dollar per vat.