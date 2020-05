Timmermans: steunpakket echt in belang Nederland

Het Europese herstelplan ter grootte van 750 miljard euro zal goed uitpakken voor de Nederlandse economie, denkt Frans Timmermans. Het kabinet en de Tweede Kamer zouden het daarom goed moeten analyseren en er uit „welbegrepen eigenbelang” steun aan geven. De vicevoorzitter van de Europese Commissie deed die oproep woensdag in gesprek met Nederlandse media, waaronder het ANP. Hij hoopt op een „pragmatische, niet-ideologische benadering” in Den Haag.

De commissie heeft heel goed gekeken naar de schade die de coronacrisis heeft aangericht in sectoren als energie, toerisme en de auto-industrie, aldus de klimaatcommissaris. Landen als Nederland en Duitsland hebben zelf enorme steunpakketten opgetuigd, maar anderen kunnen zich dat niet permitteren.

Daardoor ontstaat scheefgroei in de interne markt, terwijl er volgens Timmermans maar weinig landen zijn die meer belang hebben bij een goed functionerende markt dan Nederland. Vooral Italië en Spanje die „naar adem happen”, maar ook Oost-Europese lidstaten kunnen met de giften en subsidies van in totaal 500 miljard euro uit „de prut komen” via het „goed onderbouwde plan”. „Want zo kunnen we weer bloemen verkopen in Italië.”

Voorwaarde voor de „logische giften” en leningen is dat ze bijdragen aan het vergroenen en digitaliseren van de economie. „Het Nederlandse belang is ook hiermee echt gediend”, aldus Timmermans. Hij juicht toe dat de Italiaanse premier Conte aan premier Rutte heeft toegezegd om echt aan hervormingen werken.

Over kritiek van organisaties als Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds dat investeringen in bijvoorbeeld gas, kolen, industriële landbouw en luchthavens mogelijk blijven, zegt hij dat die wel begrip zullen tonen na uitwerking van de plannen. „We gaan niet alle investeringen in dit soort zaken meteen verbieden”, aldus de PvdA’er. Het idee is via de EU-begroting de energie-omslag te stimuleren, ook door het transitiefonds voor regio’s waar dat moeilijk ligt te verhogen.

De commissie oppert ook meer eigen inkomsten voor de EU, bijvoorbeeld door grote internationale bedrijven met een mondiale omzet van meer dan 750 miljoen euro met een „bescheiden” belasting extra bij te laten dragen. „Het is ook hoog tijd dat Big Tech gaat meebetalen”, aldus Timmermans. Die bedrijven profiteren volgens hem het meest als de interne markt weer draait, terwijl de lasten nu te veel bij burgers en kleinere bedrijven liggen.

Timmermans voorziet dat zowel op EU- als nationaal niveau „alles wordt herijkt”, met als centrale vraag: dragen de sterkste schouders wel de zwaarste lasten? „Ik denk dat Nederland die discussie nog eens moet voeren.”