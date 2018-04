Timing schrapt termen hoog- en laagopgeleid

Uitzendbureau Timing doet de termen hoogopgeleid en laagopgeleid in de ban. Het bedrijf schaart zich achter een oproep van columnist Marianne Zwagerman omdat de termen stigmatiserend zouden zijn en voor een „onterecht negatief imago” voor laagopgeleid werk zouden zorgen. Timing spreekt in het vervolg van praktisch en theoretisch opgeleid.

Commercieel directeur Paul Haarhuis van de vijfde uitzender van Nederland stelt dat het bedrijfsleven last heeft van het stigma dat aan een laag opleidingsniveau kleeft. „Voor het bedrijfsleven is het namelijk van groot belang dat de instroom van praktisch opgeleide mensen op peil blijft. Dat deze groep weg wordt gezet als laagopgeleid, helpt daar niet bij. We hebben deze mensen simpelweg keihard nodig.”

Timing richt zich op werk tot mbo+-niveau. Via het bedrijf zijn, afhankelijk van het seizoen, tussen de 15.000 en 20.000 uitzendkrachten aan het werk.