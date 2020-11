Tik voor windenergiebedrijven na uitblijven klinkende zege Biden

Aandelen van windturbinemaker Vestas kelderden woensdag tot 12 procent op de beurs in Kopenhagen. Onzekerheid rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen zorgt voor twijfel over toekomstige duurzaamheidsplannen in de Verenigde Staten. Ook andere bedrijven die actief zijn in duurzame energie daalden.

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden benadrukte in zijn campagne grote investeringen in hernieuwbare energie voor te staan. In totaal wil hij 2 biljoen dollar uittrekken voor de overstap van fossiele naar groene energiebronnen.

Door het uitblijven van een ‘blauwe golf’, zoals een klinkende overwinning van Biden werd aangeduid, zitten groene energiebedrijven in de hoek waar de klappen vallen. Siemens Gamesa, dat ook turbines voor windmolenparken ontwikkelt, speelde in Madrid bijna 3 procent kwijt. Energiebedrijf Ørsted, dat zich voornamelijk op hernieuwbare energie richt, noteerde ruim 2 procent lager.

Bij het Deense Vestas, dat in de middaghandel ruim 4 procent lager koerste, speelt ook een tegenvaller bij de kwartaalcijfers mee. Hoewel het bedrijf de omzet het afgelopen kwartaal met 31 procent opvoerde tot 4,8 miljard euro, waren de cijfers over nieuwe orders minder dan verwacht.