Tik op de vingers voor Koopjedeal.nl

Aanbiedingenwebsite Koopjedeal.nl is op de vingers getikt door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder ontving tientallen meldingen van consumenten over een onbereikbare klantenservice, retourzendingen die niet goed verwerkt waren of bestellingen die niet geleverd werden. De site heeft inmiddels verbeteringen doorgevoerd.

Koopjedeal.nl is een website waarop iedere dag nieuwe aanbiedingen verschijnen. Het bedrijf verwees in antwoord op vragen van de ACM aanvankelijk naar een brand die in september vorig jaar de voorraad grotendeels verwoestte. Hierna raakte de onderneming het zicht op de bestellingen en retourzendingen kwijt. Koopjedeal.nl verzuimde zijn klanten vervolgens goed te informeren over de oorzaak van de vertraging.

De ACM heeft geƫist dat het bedrijf zijn retourbeleid aanpaste, verbeteringen doorvoerde in de bereikbaarheid van de klantenservice en bestelde goederen voortaan tijdig levert. Koopjedeal.nl heeft dit volgens de toezichthouder gedaan en nieuw retourbeleid ingevoerd. Het bedrijf meldde aan de ACM dat alle bestellingen, retourzendingen en verzoeken uit de maanden na de brand zijn afgehandeld.