‘Tijdens eerste lockdown meer gesnackt’

Consumenten in Europa hebben tijdens de eerste lockdown vanwege het thuiszitten 2,2 miljard euro meer uitgegeven aan luxe eet- en drinkproducten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dan gaat het om drank, zoute snacks en chocolade, becijferde onderzoeksbureau IRI.

IRI bekeek data van onder meer supermarkten en slijterijen in het voorjaar toen de meeste landen in lockdown waren. Ten opzichte van vorig jaar werden er gemiddeld 12 procent meer zogenoemde verwenproducten gegeten en gedronken in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Griekenland en Nederland. De stijging was het grootst in Spanje en het Verenigd Koninkrijk, daarna komt Nederland, gevolgd door Griekenland en Duitsland.

De groei van zoute snacks en alcohol komt door wat IRI de ‘aperitivo-gelegenheid’ noemt. Mensen gingen hun borrelavonden online proberen na te bootsen.

In Frankrijk en Italië waren grote stijgingen in specifieke sectoren. Zo groeide in Frankrijk bijvoorbeeld door thuisbakkers de verkoop van chocoladerepen en in Italië groeide de omzet van popcorn met meer dan de helft door familieavonden die ontstonden tijdens de lockdown.

De verkoop van wijn steeg in alle landen ten opzichte van vóór de lockdown, behalve in Frankrijk. Frankrijk had door het afzeggen van evenementen last van flinke omzetdalingen in wijn (een derde minder) en champagne (ruim de helft minder). De verkoop van bier groeide in Frankrijk wel.

Snoep werd veel minder populair in alle landen tijdens de lockdown en de omzet is ten opzichte van een jaar geleden nog steeds lager of gelijk. Deze trend heeft zich volgens het onderzoeksbureau nog niet hersteld.

Sinds de eerste lockdown blijft de consumptie van zoute snacks en drank nog steeds hoog, aldus IRI. Het onderzoeksbureau denkt dat tijdens de tweede lockdown, die al in meerdere Europese landen is afgekondigd, mensen nog meer geneigd zijn zichzelf te trakteren omdat ze in een onzekere periode weer meer binnen moeten blijven.