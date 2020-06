Tijdelijke ontheffing van loonsverhoging mogelijk in metaalsector

Bedrijven in de metaalsector die veel last hebben van de coronacrisis, kunnen tijdelijke ontheffing vragen om de afgesproken loonsverhoging in de branche van 3,5 procent per 1 juli om te zetten naar 29 vakantie-uren. Vervolgens wordt dan vanaf 1 december dit jaar de loonsverhoging in geld uitbetaald, meldt Koninklijke Metaalunie.

Volgens de organisatie is dit het resultaat van moeizaam en langdurig overleg tussen de werkgevers en de vakbonden. Metaalunie had eigenlijk gehoopt dat de huidige cao opengebroken kon worden om het via nieuwe afspraken makkelijker te maken voor bedrijven om door de coronacrisis te komen. Maar dat lukte niet.

„Het is teleurstellend dat dit resultaat het hoogst bereikbare blijkt te zijn na overleg met de vakbonden”, stelt Metaalunie-voorzitter Fried Kaanen. „We hebben heel hard geknokt om in deze uitzonderlijke tijden de gevraagde solidariteit te krijgen, maar daar zijn wel twee partijen voor nodig met een constructieve houding.”