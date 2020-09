Tijd dringt voor Brussel in belastingzaak met Apple

De tijd begint te dringen voor de Europese Commissie in de slepende belastingzaak rondom Apple. Voor het einde van de maand moet de commissie aangeven of ze in beroep wil gaan tegen een eerdere uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie, waarin de Amerikaanse techgigant de grote winnaar was.

Met een beroep wordt de strijd met Apple opgevoerd. De voortekenen spreken echter niet in het voordeel van Brussel. Het Gerecht bepaalde in juli van dit jaar dat Apple ten onrechte een rekening van 13 miljard euro aan achterstallige belasting gepresenteerd kreeg. De Europese Commissie had in 2016 na jaren van onderzoek geconcludeerd dat de Ierse regering Apple beduidend minder belasting liet betalen, iets wat de commissie uitlegde als illegale staatssteun.

De Europese rechters gingen daar dus niet in mee: volgens de uitspraak is onvoldoende aangetoond dat Apple door de Ierse fiscus is voorgetrokken. Het is nu aan commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) om al dan niet tegen de uitspraak in beroep te gaan.

Die beslissing kan gevolgen hebben voor andere zaken. Brussel heeft nog meerdere zaken rond belastingontduiking lopen en zal in de toekomst mogelijk ook dergelijke misstanden bij andere grote bedrijven willen aanvechten. Door niet in beroep te gaan erkent de commissie dat jaren onderzoek vrijwel nutteloos is geweest.

„We hebben de beslissing nog niet genomen”, zei Vestager recent. „Zoals de commissie altijd doet, wachten we tot we dichter bij de termijn van de beroepsprocedure zijn voordat we commentaar geven.”