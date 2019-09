Tientallen Thomas Cook-gedupeerden toch op reis

Tientallen reizigers die hun bij Thomas Cook geboekte vakantie in het water zagen vallen, zijn dinsdag alsnog naar hun beoogde bestemming vertrokken. Zij zijn op eigen houtje en op eigen verantwoordelijkheid in het vliegtuig gestapt, bevestigt een woordvoerster van Transavia. De maatschappij zou de vluchten voor Thomas Cook uitvoeren.

Onder meer reizigers met de bestemming Las Palmas en Kreta wisten hun Thomas Cook-reis om te boeken in een regulier vliegticket naar die bestemming. Bij de zogeheten lijndiensten is dat volgens Transavia goed mogelijk, omdat de maatschappij over die vluchten de regie houdt. Het regelen van zaken als een hotel en vervoer op de plaats van bestemming is voor rekening van de reiziger zelf.

Op chartervluchten, waarbij reisorganisaties als het ware een vliegtuig huren van de maatschappij, is omboeken vooralsnog minder goed mogelijk. Transavia werkt achter de schermen met partijen samen om de optie voor chartervluchten ook mogelijk te maken.

De luchtvaartmaatschappij benadrukt dat er nog veel onzeker is en raadt reizigers aan zich goed te laten informeren. Zo weet Transavia niet of het woensdag vluchten van Thomas Cook en Neckermann zal uitvoeren.

Transavia heeft alle vliegtickets voor Thomas Cook die voor dinsdag op de planning stonden geannuleerd. Dit zorgde er in totaal voor dat honderden stoeltjes op tientallen vluchten van de maatschappij onbezet waren.