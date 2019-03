Tientallen miljoenen bonus voor top NXP

Chipmaker NXP Semiconductors keert zijn topbestuurders tientallen miljoenen aan bonussen uit. Topman Richard Clemmer alleen al ontvangt 77,4 miljoen dollar, het leeuwendeel via eigen aandelen van het bedrijf. De uitkering is wel afhankelijk van de koersontwikkeling van het aandeel NXP.

De bekendmaking gebeurde op de dag dat een overnamepoging van branchegenoot Qualcomm formeel ten einde kwam. Naast Clemmer ontvingen nog eens tweehonderd managers van de voormalig chipdivisie van Philips een bonus.

Eerder mislukte een overnamepoging van NXP door het Amerikaanse Qualcomm, doordat Chinese autoriteiten dwarslagen. Daarop gooide Qualcomm de handdoek in de ring. Met de overname was een bedrag gemoeid van 44 miljard dollar.

De Amerikanen hadden eerder beloofd 2 miljard dollar aan NXP over te maken als de deal zou mislukken. NXP zegt 5 miljard dollar aan eigen aandelen in te gaan kopen. Daarmee doet Clemmer een eerdere belofte in de richting van aandeelhouders gestand. Het aandeel NXP noteerde vrijdag in New York 2,3 procent hoger.