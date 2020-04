Tientallen landen beperken export medische beschermingsmiddelen

Tientallen landen hebben tijdens de coronacrisis de export van producten als medische beschermingsmiddelen verboden of aan banden gelegd. Dat meldt de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die in de meeste gevallen niet was geïnformeerd over die maatregelen.

De Wereldhandelsorganisatie meldt in een rapport dat beperkingen zijn ingesteld door 72 lidstaten en acht landen die niet zijn aangesloten bij de handelsorganisatie. Slechts dertien leden stelden de WTO op de hoogte, zoals internationaal is afgesproken.

Overheden komen met exportbeperkingen omdat ze willen voorkomen dat in eigen land tekorten ontstaan aan bijvoorbeeld mondmaskers. Lidstaten van de WTO mogen niet zomaar de export van producten stilleggen, maar in noodsituaties kan soms tijdelijk een uitzondering worden gemaakt.

De organisatie waarschuwt dat gebrekkige internationale samenwerking negatieve gevolgen kan hebben voor de strijd tegen het virus. Zo kunnen tekorten ontstaan in landen die veel medische producten moeten importeren.