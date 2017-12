Tientallen journalisten weg bij De Persgroep

Bij de kranten van mediabedrijf De Persgroep verdwijnen in de eerste helft van 2018 enkele tientallen journalistieke banen. Dat bevestigt journalistiek directeur Erik van Gruijthuijsen na berichtgeving van Villamedia. Er wordt volgens hem getracht gedwongen ontslagen te voorkomen.

Volgens Villamedia gaat het om zestig banen, maar dat aantal wil Van Gruijthuijsen niet bevestigen. „We moeten nog in gesprek over wat we precies gaan doen. Vandaag worden de mensen ingelicht, dat moet eerst gebeuren.” Het betreft vooral journalisten van het AD, de regionale kranten en de Volkskrant.

Het gaat volgens de journalistiek eindverantwoordelijke van het Belgische bedrijf om een versimpeling van het productieproces van de kranten. „Daarbij laten we de verslaggeving regionaal en stedelijk intact. Op sommige plekken hebben we wat minder mensen nodig en op andere plekken andere mensen, met een meer digitale achtergrond.”