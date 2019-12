Tientallen boeren rijden met tractoren naar Binnenhof

Boeren zijn met enkele tientallen tractoren naar het Binnenhof in Den Haag gereden. Ze worden tegengehouden door de politie en de marechaussee.

Het boerenprotest was niet aangekondigd. Boeren ter plekke zeggen dat het idee voor de demonstratie in een opwelling is bedacht. Aanleiding is de stikstof-spoedwet waarover in de Eerste Kamer wordt gestemd. De tractoren staan op het Buitenhof, ten zuiden van het Binnenhof en de Hofvijver.

Boeren nu ook op het #binnenhof! Fantastisch! #FVD STEUNT de boeren. 100%. Weg met dit absurde en zinloze en volstrekt onnodige #stikstof beleid! Weg met de klimaathysterie van #Rutte! Weg met dit kabinet! #boerenprotesten https://t.co/dqWXCyPmOn pic.twitter.com/reEGWgo9X6 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) December 17, 2019

De aanwezige boeren komen veelal uit gebieden rondom Den Haag. Ze denken dat dit ook de reden is dat ze onopgemerkt naar de Hofstad konden afreizen.