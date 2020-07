„Tienduizenden moderne slaven in Britse textielsector”

In textielfabrieken in de Engelse stad Leicester werken zo’n 10.000 mensen in moderne slavernij, zei de Britse parlementariër Andrew Bridgen maandag tegen de nieuwssite Sky News.

Heel Groot-Brittannië zou minstens 100.000 mensen tellen die ver onder het minimumloon en onder erbarmelijke omstandigheden kleding produceren voor grote webwinkels. Dat bleek uit het maandag verschenen rapport ”It Still Happens Here” dat geschreven is op basis van politieverslagen. Het gaat zowel om Britse als buitenlandse werknemers.

Al tientallen jaren gaan er geruchten rond dat arbeiders zwaar worden onderbetaald in veel van de 1500 textielfabrieken in Leicester. Het minimumloon in het Verenigd Koninkrijk is 8,72 pond (omgerekend 9,65 euro) per uur. Maar in de fabrieken zouden werknemers die machines bedienen 3 pond per uur krijgen, voor mensen die kleding inpakken zou dat 2 pond per uur zijn.

Een verslaggever van The Sunday Times die er undercover werkte, verdiende 3,50 pond per uur en de werkomstandigheden waren ondermaats. Hij werkte voor de Britse kledinggigant Boohoo. Verschillende grote webwinkels, waaronder Asos en Zalando, deden het merk vervolgens in de ban.

Bridgen sprak over een „samenzwering van stilte” waardoor fabrieken in Leicester jarenlang arbeiders kan uitbuiten zonder dat er een haan naar kraait. De loco-burgemeester van Leicester, Adam Clarke, zei er al langer van op de hoogte te zijn. „Het probleem is het gevolg van slechte regelgeving en -wetgeving en uitbuiting op elk niveau”, zegt hij.

De uitbuiting vindt niet alleen plaats in de textielfabrieken, maar ook op boerderijen en in bordelen, staat in het rapport ”It Still Happens Here” over moderne slavernij. „Bijna tweehonderd jaar nadat Groot-Brittannië de slavernij officieel afschafte, worden er nog steeds mensen op grote schaal gebruikt als moderne slaven”, schreef de denktank.

Volgens de Verenigde Naties werken wereldwijd meer dan 40 miljoen mensen in moderne slavernij. Het gaat voornamelijk om vrouwen, die worden gedwongen tot arbeid of prostitutie, of die tegen hun zin worden uitgehuwelijkt.