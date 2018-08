Tienduizenden bezwaren tegen spaartaks

Tienduizenden Nederlanders hebben dit jaar bezwaar aangetekend tegen hun belastingaanslag over vorig jaar. Ze zijn het niet eens zijn met de spaartaks die ze moeten betalen. Dat schrijft staatssecretaris Menno Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Tot op heden protesteerden zo’n 24.000 belastingbetalers tegen de belasting, die officieel de vermogensrendementsheffing heet. Ze gaven daarmee gehoor aan een oproep van de Bond voor Belastingbetalers (BvB). Die belangenclub ageert al lange tijd tegen de wijze waarop de heffing wordt berekend en biedt via zijn site een standaardbezwaarschrift aan om op te sturen.

De Belastingdienst gaat ervan uit dat Nederlanders met veel spaargeld daarop een kleine 3 tot ruim 5 procent rendement behalen, waarover 30 procent belasting moet worden betaald. Volgens de BvB is die aanname in veel gevallen onrealistisch. Daardoor moeten spaarders vaak meer belasting over hun vermogen betalen dan ze ermee hebben verdiend. Ook worden ze volgens de vereniging aangezet tot risicovolle beleggingen.